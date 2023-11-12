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ГУР: У Мелітополі підірвали штаб росіян, ліквідовані троє офіцерів Росгвардії

Этот материал также доступен на русском
12.11.2023, 14:35
ГУР: У Мелітополі підірвали штаб росіян, ліквідовані троє офіцерів Росгвардії - Фото
Фото: сайт окупантів

Головне управління розвідки повідомило, що в суботу, 11 листопада, в Мелітополі внаслідок вибуху у штабі були вбиті троє офіцерів Росгвардії. Про це йдеться на сайті ГУР.

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Військова розвідка називає це акцією помсти, яку реалізував рух опору.

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Вибух стався в переробленому під військовий штаб приміщенні Нової пошти на вулиці Дмитра Донцова.

"Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів ― офіцерів ФСБ та Росгвардії. Внаслідок вибуху ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росгвардії. Інформація про інші втрати ворога уточнюється", – йдеться в повідомленні ГУР.

Розвідка натякає, що на зібранні були важливі офіцери, тому що за годину до зібрання росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги від підприємства "Мелітопольський автогідроагрегат" (АГАТ) до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування "Рефма".

ГУР: У Мелітополі підірвали штаб росіян, ліквідовані троє офіцерів Росгвардії
Андрій Водяний
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