ГУР: Жена Буданова и офицеры прошли курс лечения после отравления, идет расследование

Юсов рассказал, что сейчас, как предусматривает законодательство, в ГУР идет внутреннее расследование по факту отравления

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Состояние здоровья жены начальника украинской военной разведки Кирилла Буданова Марианны и офицеров ГУР сейчас удовлетворительное, продолжается внутреннее расследование по факту их отравления. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Состояние здоровья сейчас удовлетворительное. Пройден курс лечения в украинской клинике. Благодаря тому, что вовремя обратились и среагировали, и [благодаря] профессионализму врачей сейчас все хорошо. Но в дальнейшем будет продолжено медицинское наблюдение и регулярные обследования. Это длительный процесс", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что по данному факту продолжается расследование, которым "тщательно" занимаются подразделения внутренней безопасности ГУР.

Отвечая на вопрос, ничего ли не угрожает жизни супруги Буданова и офицеров ГУР, Юсов сказал, что это "сложные случаи", требующие тщательного наблюдения.

"Надеемся, что ничего не угрожает", – добавил он.