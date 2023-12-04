ГУР: Жена Буданова и офицеры прошли курс лечения после отравления, идет расследование
Состояние здоровья жены начальника украинской военной разведки Кирилла Буданова Марианны и офицеров ГУР сейчас удовлетворительное, продолжается внутреннее расследование по факту их отравления. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
"Состояние здоровья сейчас удовлетворительное. Пройден курс лечения в украинской клинике. Благодаря тому, что вовремя обратились и среагировали, и [благодаря] профессионализму врачей сейчас все хорошо. Но в дальнейшем будет продолжено медицинское наблюдение и регулярные обследования. Это длительный процесс", – сказал Юсов.
Он подчеркнул, что по данному факту продолжается расследование, которым "тщательно" занимаются подразделения внутренней безопасности ГУР.
Отвечая на вопрос, ничего ли не угрожает жизни супруги Буданова и офицеров ГУР, Юсов сказал, что это "сложные случаи", требующие тщательного наблюдения.
"Надеемся, что ничего не угрожает", – добавил он.
- 28 ноября собеседник в ГУР Минобороны подтвердил LIGA.net, что Марианна Буданова была отравлена тяжелыми металлами, но угрозы ее жизни нет. Ее могли отравить через еду.
- В тот же день ГУР официально подтвердило эту информацию.