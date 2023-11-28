Дружину начальника розвідки Буданова отруїли важкими металами — співрозмовник в ГУР
Маріанна Буданова (Фото: Instagram)

Дружина начальника української розвідки Кирила Буданова Маріанна була отруєна важкими металами. Про це повідомило видання Бабель із посиланням на джерело у відомстві.

Журналісти пишуть, що Буданова була отруєна важкими металами – після тривалого погіршення самопочуття її госпіталізували.

Співрозмовники видання заявили, що зараз закінчується курс лікування, жінка перебуватиме під контролем лікарів.

"Ці речовини ніяк не використовуються у побуті та військовій справі. Їх наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини", – заявили в ГУР.

Ведеться розслідування щодо ймовірної спроби вбивства.

LIGA.net звернулася із запитом до Головного управління розвідки Міноборони, наш співрозмовник підтвердив цю інформацію.

  • Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ, чим ширшими будуть операції там, тим краще.
  • На думку начальника ГУР, після перемоги України в Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у неї піде щонайменше 10 років.
  • Буданов: Путіна та його оточення у РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.

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