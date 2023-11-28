Дружину начальника розвідки Буданова отруїли важкими металами — співрозмовник в ГУР

Маріанна Буданова (Фото: Instagram)

Дружина начальника української розвідки Кирила Буданова Маріанна була отруєна важкими металами. Про це повідомило видання Бабель із посиланням на джерело у відомстві.

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Журналісти пишуть, що Буданова була отруєна важкими металами – після тривалого погіршення самопочуття її госпіталізували.

Співрозмовники видання заявили, що зараз закінчується курс лікування, жінка перебуватиме під контролем лікарів.

"Ці речовини ніяк не використовуються у побуті та військовій справі. Їх наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини", – заявили в ГУР.

Ведеться розслідування щодо ймовірної спроби вбивства.

LIGA.net звернулася із запитом до Головного управління розвідки Міноборони, наш співрозмовник підтвердив цю інформацію.

Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ, чим ширшими будуть операції там, тим краще.

На думку начальника ГУР, після перемоги України в Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у неї піде щонайменше 10 років.

Буданов: Путіна та його оточення у РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.

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