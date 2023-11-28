Дружину начальника розвідки Буданова отруїли важкими металами — співрозмовник в ГУР
Дмитро Гриниченко
Редактор новин
Юрій Смирнов
спеціальний кореспондент LIGA.net
Дружина начальника української розвідки Кирила Буданова Маріанна була отруєна важкими металами. Про це повідомило видання Бабель із посиланням на джерело у відомстві.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Журналісти пишуть, що Буданова була отруєна важкими металами – після тривалого погіршення самопочуття її госпіталізували.
Співрозмовники видання заявили, що зараз закінчується курс лікування, жінка перебуватиме під контролем лікарів.
"Ці речовини ніяк не використовуються у побуті та військовій справі. Їх наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини", – заявили в ГУР.
Ведеться розслідування щодо ймовірної спроби вбивства.
LIGA.net звернулася із запитом до Головного управління розвідки Міноборони, наш співрозмовник підтвердив цю інформацію.
- Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ, чим ширшими будуть операції там, тим краще.
- На думку начальника ГУР, після перемоги України в Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у неї піде щонайменше 10 років.
- Буданов: Путіна та його оточення у РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.
Читайте також: Буданов прогнозує: РФ довго не піде на договір, будуть обстріли без інтенсивної війни