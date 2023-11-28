Жену начальника разведки Буданова отравили тяжелыми металлами — собеседник в ГУР
Дмитрий Гриниченко
Редактор новостей
Юрий Смирнов
специальный корреспондент LIGA.net
Жена начальника украинской разведки Кирилла Буданова Марианна была отравлена тяжелыми металлами. Об этом сообщило издание Бабель со ссылкой на источник в ведомстве.
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Журналисты пишут, что Буданова была отравлена тяжелыми металлами — после продолжительного ухудшения самочувствия ее госпитализировали.
Собеседники издания заявили, что сейчас заканчивается курс лечения, женщина будет находиться под контролем врачей.
"Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", — заявили в ГУР.
Ведется расследование по поводу вероятной попытки убийства.
LIGA.net обратилась с запросом в Главное управление разведки Минобороны, наш собеседник подтвердил эту информацию.
- Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ, чем шире будут операции там, тем лучше.
- По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.
- Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.
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