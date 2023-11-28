Жену начальника разведки Буданова отравили тяжелыми металлами — собеседник в ГУР
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Жена начальника украинской разведки Кирилла Буданова Марианна была отравлена тяжелыми металлами. Об этом сообщило издание Бабель со ссылкой на источник в ведомстве.

Журналисты пишут, что Буданова была отравлена тяжелыми металлами — после продолжительного ухудшения самочувствия ее госпитализировали. 

Собеседники издания заявили, что сейчас заканчивается курс лечения, женщина будет находиться под контролем врачей. 

"Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", — заявили в ГУР.

Ведется расследование по поводу вероятной попытки убийства.

LIGA.net обратилась с запросом в Главное управление разведки Минобороны, наш собеседник подтвердил эту информацию. 

  • Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ, чем шире будут операции там, тем лучше.
  • По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.
  • Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.

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