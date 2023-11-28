Жену начальника разведки Буданова отравили тяжелыми металлами — собеседник в ГУР

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Жена начальника украинской разведки Кирилла Буданова Марианна была отравлена тяжелыми металлами. Об этом сообщило издание Бабель со ссылкой на источник в ведомстве.

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Журналисты пишут, что Буданова была отравлена тяжелыми металлами — после продолжительного ухудшения самочувствия ее госпитализировали.

Собеседники издания заявили, что сейчас заканчивается курс лечения, женщина будет находиться под контролем врачей.

"Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", — заявили в ГУР.

Ведется расследование по поводу вероятной попытки убийства.

LIGA.net обратилась с запросом в Главное управление разведки Минобороны, наш собеседник подтвердил эту информацию.

Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ, чем шире будут операции там, тем лучше.

По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.

Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.

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