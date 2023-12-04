ГУР: Дружина Буданова та офіцери пройшли курс лікування після отруєння, триває розслідування

Юсов розповів, що наразі, як передбачається законодавством, у ГУР триває внутрішнє розслідування за фактом отруєння

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Стан здоров’я дружини начальника української військової розвідки Кирила Буданова Маріанни та офіцерів ГУР наразі задовільний, триває внутрішнє розслідування щодо їхнього отруєння. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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"Стан здоров’я зараз задовільний. Пройдено курс лікування в українській клініці. Завдяки тому, що вчасно звернулись і зреагували, і [завдяки] професійності лікарів зараз все добре. Але надалі буде продовжено медичний нагляд і регулярні обстеження. Це тривалий процес", – сказав Юсов.

Він наголосив, що за даним фактом триває розслідування, яким "ретельно" займаються підрозділи внутрішньої безпеки ГУР.

Відповідаючи на запитання, чи нічого не загрожує життю дружини Буданова й офіцерів ГУР, Юсов сказав, що це "складні випадки", які потребують ретельного спостереження.

"Маємо надію, що нічого не загрожує", – додав він.