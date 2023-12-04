ГУР: Дружина Буданова та офіцери пройшли курс лікування після отруєння, триває розслідування
Стан здоров’я дружини начальника української військової розвідки Кирила Буданова Маріанни та офіцерів ГУР наразі задовільний, триває внутрішнє розслідування щодо їхнього отруєння. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
"Стан здоров’я зараз задовільний. Пройдено курс лікування в українській клініці. Завдяки тому, що вчасно звернулись і зреагували, і [завдяки] професійності лікарів зараз все добре. Але надалі буде продовжено медичний нагляд і регулярні обстеження. Це тривалий процес", – сказав Юсов.
Він наголосив, що за даним фактом триває розслідування, яким "ретельно" займаються підрозділи внутрішньої безпеки ГУР.
Відповідаючи на запитання, чи нічого не загрожує життю дружини Буданова й офіцерів ГУР, Юсов сказав, що це "складні випадки", які потребують ретельного спостереження.
"Маємо надію, що нічого не загрожує", – додав він.
- 28 листопада співрозмовник у ГУР Міноборони підтвердив LIGA.net, що Маріанна Буданова була отруєна важкими металами, але загрози її життю немає. Її могли отруїти через їжу.
- Того ж дня ГУР офіційно підтвердило цю інформацію.