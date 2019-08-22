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Соратница Порошенко ответила "Маше с Уралмаша" за Зеленского

Соратница Порошенко ответила "Маше с Уралмаша" за Зеленского - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)
22.08.2019, 13:20

Критиковать президента Украины может только народ Украины - не "Маши с Уралмаша". Так Ирина Геращенко ответила на спич Марии Захаровой из МИД России.

Поучать и критиковать президента Украины может только украинский народ, а не чиновники из страны-оккупанта России. Об этом у себя в Facebook написала первый вице-спикер уходящей Верховной Рады VIII созыва Ирина Геращенко, реагируя на утренее заявление из Москвы в адрес Владимира Зеленского.

"МИД РФ нахамил Зеленскому. <...> Что тут можно сказать? Пусть МИД РФ дает советы Путину, а не президенту Украины. Не надо поучать украинского президента. Это может делать народ Украины и украинская оппозиция, а не Маши с Уралмаша", - отметила нардеп.

Избранная нардепом IX созыва Рады от партии пятого президента Петра Порошенко Евросолидарность, Геращенко подчеркнула: заявления из Кремля в духе "ждем от вас сигнала" можно перефразировать по-другому - "ждем от вас капитуляции".

Обыгрывая заявление Захаровой, Геращенко добавила, что это "мы ждем от Путина не сигналов, а действий": освобождения заложников и возвращения Донбасса с Крымом.

Сегодня ночью, 22 августа, Заленский отреагировал на скандальные заявления некоторых мировых лидеров о России и указал, когда та сможет вернуться в Большую семерку. Спикер МИД РФ Мария Захарова высмеяла его заявление в хамском стиле, назвав текст "безграмотным".

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Мария Захарова мид рф Ирина Геращенко
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