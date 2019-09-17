Хаос и бесправие. Кличко прокомментировал проект закона о столице

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что думает о новом проекте закона о столице авторства депутатов от Слуги народа. Об этом Кличко сказал во время пресс-конференции на форуме Invest in Kyiv Forum 2019, передает пресс-служба горадминистрации.

Градоначальник заявил: законопроект должен пройти общественное обсуждение и получить выводы международных экспертов, в частности Венецианской комиссии. В таком виде, убежден Кличко, принимать документ нельзя.

"Он разрушает принципы децентрализации и самоуправления, лишает киевлян права избирать власть в своем городе. А также создаст хаос в управлении столицей", - сказал мэр и добавил, что подобного нет ни в одном европейском городе.

Кличко считает, что в новом законопроекте идет речь о централизации власти.

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