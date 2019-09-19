Хельсинкская комиссия: Россия считает свободу собраний угрозой

ОБСЕ

В оккупированном Россией Крыму ограничена свобода мирных собраний, а аресты 23 активистов, связанных с сетью Крымская солидарность, свидетельствует об эскалации репрессий против крымских татар. Об этом заявил руководитель аппарата Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия США) Алекс Джонсон в Варшаве на ежегодной совещании ОБСЕ, передает Укринформ.

Представитель Хельсинской комиссии США подчеркнул, что Россия трактует свободу мирных собраний как угрозу, а не как права человека.

"Массовые задержания тысяч людей, которые мирно собирались в Москве этим летом, чрезмерное применение силы против протестующих и ложные уголовные обвинения против некоторых задержанных - все это, как представляется, имеет целью предотвратить демонстрации в будущем", - отметил Джонсон.

Он также указал на то, что российский "закон о нежелательных организациях", принятый в 2015 году, неоправданно ограничивает свободу собраний.

Вчера представители США на заседании ОБСЕ назвали мирное сопротивление грубой оккупации России - вдохновением для всех тех, кто ценит свободу.

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