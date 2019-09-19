Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Хельсинкская комиссия: Россия считает свободу собраний угрозой

Хельсинкская комиссия: Россия считает свободу собраний угрозой - Фото
ОБСЕ
19.09.2019, 20:54

В Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили об эскалации репрессий в оккупированном Крыму

В оккупированном Россией Крыму ограничена свобода мирных собраний, а аресты 23 активистов, связанных с сетью Крымская солидарность, свидетельствует об эскалации репрессий против крымских татар. Об этом заявил руководитель аппарата Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия США) Алекс Джонсон в Варшаве на ежегодной совещании ОБСЕ, передает Укринформ.

Представитель Хельсинской комиссии США подчеркнул, что Россия трактует свободу мирных собраний как угрозу, а не как права человека.

"Массовые задержания тысяч людей, которые мирно собирались в Москве этим летом, чрезмерное применение силы против протестующих и ложные уголовные обвинения против некоторых задержанных - все это, как представляется, имеет целью предотвратить демонстрации в будущем", - отметил Джонсон.

Он также указал на то, что российский "закон о нежелательных организациях", принятый в 2015 году, неоправданно ограничивает свободу собраний.

Читайте также: "Крымские гости" в ОБСЕ: что они там делают и как туда попали

Напишите нам
обсе хельсинкская комиссия Крым крымские татары
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 