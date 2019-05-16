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16.05.2019, 20:47

Хербст: Прокремлевские партии не наберут 25% в новой Раде

Хербст: Прокремлевские партии не наберут 25% в новой Раде - Фото
Джон Хербст (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По мнению экс-посла США, украинский парламент сохранит прозападную направленность

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Политические силы, поддерживающие прокремлевскую политику, получат в будущей Верховной Раде 15-17% мест, и парламент сохранит прозападную направленность. Такое мнение высказал директор Евразийского центра атлантического совета, экс-посол США в Украине Джон Хербст, передает Укринформ.

«Если те силы, которые представляют прокремлевскую внешнюю политику, смогли бы получить 20-25% в Раде, это было бы неплохо для России, но я думаю, это вряд ли произойдет. Такие группы, видимо, наберут максимум 15-17%, и парламент снова будет поддерживать прозападный курс Украины", - считает Хербст.

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По его мнению, президент России Владимир Путин это понимает и сейчас размышляет продолжать ли ему войну низкой интенсивности в Донбассе, которая для него, как политика, более опасна, чем для украинского президента, или найти способ уйти из Донбасса, сохранив свое лицо.

По опубликованным сегодня данным соцопроса группы Рейтинг, 75% украинцев считают, что президент ради установления мира в Донбассе должен пойти на прямой диалог с Россией.

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Теги: Джон Хербст, верховная рада, прогноз
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