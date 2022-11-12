Херсоноблэнерго начинает работы по возобновлению электроснабжения в Херсоне

Специалисты компании Херсоноблэнерго, входящей в группу компаний VS Energy, приступают к процессу возобновления поставок электроэнергии в деоккупированный Херсон. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Мы возвращаем электроэнергию в каждый населенный пункт Херсонщины сразу после освобождения и получения обязательного разрешения военных. На очереди – наш Херсон!" – заявил председатель правления Херсоноблэнерго Игорь Сафронов.

Во многих населенных пунктах Херсонской области нет электроэнергии в течение длительного времени из-за обстрелов, разрушений и мародерства российских оккупантов. Инфраструктура региона получила существенные повреждения.

Сафронов отметил, что ситуация с энергоснабжением в Херсоне "сверхсложная".

"Но мы уже готовы приступить к процессу восстановления электросетей города сразу после официального разрешения украинских военных на вход в город", – сказал он.

По его словам, над восстановлением электроснабжения в области работают энергетики из Кировоградоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Житомироблэнерго и Ровнооблэнерго.

Сегодня исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что Россия полностью уничтожила энергетическую систему Херсона при отступлении на левый берег Днепра.

Вадим Ребрина

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