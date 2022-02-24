Херсонская область: погибли 13 человек, среди них двое детей. Геническ и Олешки захвачены

Российские оккупанты убили двоих детей в Херсонской области, всего погибли 13 человек. Геническ и Олешки захвачены врагом. Об этом сообщает в Facebook Херсонская ОГА.

По состоянию на 15:00, медицинская служба области сообщила, что есть сообщения о 33-х пострадавших, из них четверо детей и 17 военнослужащих. 13 человек погибли, из них двое детей и девять военных.

Генический район: все государственные структуры перешли под контроль захватчиков. Техника стоит в Геническе, в окрестностях блокпосты с войсками РФ. Проводят проверку выезжающих на принадлежность к ВСУ. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

Скадовский район: колонна военной техники стоит в районе Широкое, не двигается. В Скадовске войска отсутствуют. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

Бериславский район: большая колонна бронетехники пересекла Каховскую ГЭС и направилась в сторону Великой Александровки. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. Техника в Бериславе отсутствует.

Каховский район: военная техника стоит в городе Новая Каховка. Захвачены Каховская ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

Херсонский район: Информация частичная. Олешки под контролем российских войск. Уничтожены военные объекты авиацией противника. Переправа через Днепр под контролем захватчиков.

Сегодня, в 5 утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.

Украина разорвала дипотношения с РФ.

Наталия Медведева

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