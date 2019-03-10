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10.03.2019, 22:32

Хищения в Укроборонпроме: Порошенко анонсировал "почти 10 дел"

Хищения в Укроборонпроме: Порошенко анонсировал "почти 10 дел" - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Президент заявил, что гарантирует "нулевую толерантность к коррупции"

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По фактам, которые обнародовали журналисты о хищениях в Укроборонпроме, правоохранительные органы открыли "почти 10 уголовных дел". Об этом сегодня в эфире телеканала ICTV заявил президент Петр Порошенко.

"После моего обращения открыто дополнительно почти 10 уголовных дел, проведены обыски у всех фигурантов, предъявлены обвинения. Есть решения судов, в том числе и по директорам и руководству профильных позиций", - cказал Порошенко.

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Он подчеркнул, что гарантирует "нулевую толерантность к коррупции".

"Гарантирую, что те, кто сегодня украл, будут нести ответственность, ни фамилии, ни должности, ни дружеские или родственные связи не остановят наши эффективные действия по преодолению коррупции", - добавил он.

25 февраля 2019 года программа "Наші гроші з Денисом Бігусом" обнародовала первые две серии расследования по разоблачению махинаций группы лиц якобы с участием сына первого зама секретаря СНБО и бизнес-партнера президента Олега Гладковского. Журналисты заявляют, что фирмы-прокладки, связанные c Гладковским-младшим, несколько лет поставляли на предприятия Укроборонпрома контрабандные комплектующие из РФ по завышенным ценам.

На следующий день Порошенко отстранил Гладковского на время проведения расследования, а затем и уволил.

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Теги: петр порошенко, укроборонпром, хищения, дела
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