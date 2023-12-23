Хищение 1,5 млрд грн на снарядах для ВСУ: чиновник Минобороны арестован без права на залог

Вчера сообщалось о задержании чиновника оборонного ведомства, якобы причастного к присвоению денег на закупку снарядов для армии

Фото - ОГП

Руководителю одного из главных управлений Министерства обороны, который якобы причастен к присвоению почти 1,5 млрд грн на закупке боеприпасов для украинской армии, избрана мера пресечения – содержание под стражей без права на внесение залога до 19 января 2024 года. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

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Вчера сообщалось о задержании должностного лица, а сегодня суд избрал ему меру пресечения.

По данным следствия, чиновник Минобороны в декабре 2022 года подписал соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение оптовой партии артснарядов. Это произошло без согласования департамента внутреннего аудита.

Однако, по данным СБУ, бюджетные средства не были перечислены на счета спецэкспортера.

Новосозданное Агентство оборонных закупок Минобороны впоследствии заключило более выгодный контракт на поставку этих же снарядов с тем же производителем. Выгодность договора заключалась в уменьшении стоимости снарядов и сокращении сроков поставки, но чиновник "безосновательно продлил действие предыдущего соглашения с предприятием-спецэкспортером", заявили в Минобороны.

По данным СБУ, после пролонгации должностным лицом "старого" договора на счета аффилированной иностранной фирмы-посредника было перечислено почти 1,5 млрд грн, что на 30% превышает стоимость продукции по прямому договору с производителем.

В начале 2023 года вокруг Минобороны возник громкий скандал, когда выяснилось, что оно закупает продукты для военных в несколько раз дороже, чем в столичных магазинах.

В августе возник новый скандал – с закупкой курток для ВСУ.

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