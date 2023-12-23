Розкрадання 1,5 млрд грн на снарядах для ЗСУ: посадовця Міноборони заарештовано без права на заставу

Вчора повідомлялось про затримання посадовця оборонного відомства, який нібито причетний до привласнення грошей на закупівлю снарядів для армії

Керівнику одного з головних управлінь Міністерства оборони, який нібито причетний до привласнення майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів для української армії, обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права на внесення застави до 19 січня 2024 року. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

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Вчора повідомлялось про затримання посадовця, а сьогодні суд обрав йому запобіжний захід.

За даними слідства, посадовець Міноборони у грудні 2022 року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання гуртової партії артснарядів. Це сталося без погодження департаменту внутрішнього аудиту.

Проте, за даними СБУ, бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера.

Новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони згодом уклала вигідніший контракт на постачання цих самих снарядів із тим самим виробником. Вигідність договору полягала у зменшенні вартості снарядів та скороченні термінів постачання, але посадовець "безпідставно продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецекспортером", заявили у Міноборони.

За даними СБУ, після пролонгації посадовцем "старого" договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 млрд грн, що на 30% перевищує вартість продукції за прямим договором із виробником.

На початку 2023 року навколо Міноборони виник гучний скандал, коли з'ясувалося, що воно закуповує продукти для військових у кілька разів дорожче, ніж у столичних магазинах.

У серпні виник новий скандал – із закупівлею курток для ЗСУ.

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