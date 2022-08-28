Хлопки выходного дня в Севастополе, ПВО оккупантов стреляла над мысом Херсонес – видео
28.08.2022, 19:50
Иллюстративное изображение
Во временно оккупированном Севастополе вечером 28 августа были снова слышны хлопки. Местные источники, в том числе в оккупационной администрации, сообщают, что над мысом Херсонес работала ПВО.
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Назначенный оккупантами "губернатор" Севастополя сообщил, что "по предварительным данным, сбили БПЛА в районе мыса Херсонес".
Местные каналы публикуют видео с "хлопками".
- 18 августа в Севастополе сообщали о "хлопках" в разных районах временно оккупированного города, в том числе на российском военном аэродроме Бельбек.
- 20 августа дрон-камикадзе попал в штаб Черноморского флота в Севастополе. В городе начали проверять подземные укрытия.
- 23 августа оккупанты в Севастополе весь день охотились на беспилотники.
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