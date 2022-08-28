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Хлопки выходного дня в Севастополе, ПВО оккупантов стреляла над мысом Херсонес – видео

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2022, 19:50
Хлопки выходного дня в Севастополе, ПВО оккупантов стреляла над мысом Херсонес – видео - Фото
Иллюстративное изображение

Во временно оккупированном Севастополе вечером 28 августа были снова слышны хлопки. Местные источники, в том числе в оккупационной администрации, сообщают, что над мысом Херсонес работала ПВО.

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Назначенный оккупантами "губернатор" Севастополя сообщил, что "по предварительным данным, сбили БПЛА в районе мыса Херсонес".

Скриншот из Telegram

Местные каналы публикуют видео с "хлопками".

Сергей Бережной
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Крым оккупанты пво БПЛА севастополь
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