Хлопки выходного дня в Севастополе, ПВО оккупантов стреляла над мысом Херсонес – видео

Во временно оккупированном Севастополе вечером 28 августа были снова слышны хлопки. Местные источники, в том числе в оккупационной администрации, сообщают, что над мысом Херсонес работала ПВО.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Назначенный оккупантами "губернатор" Севастополя сообщил, что "по предварительным данным, сбили БПЛА в районе мыса Херсонес".

Местные каналы публикуют видео с "хлопками".

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.