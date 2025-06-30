"Заставить заключить мир на условиях Путина". Экс-глава финской разведки объяснил удары РФ

Товери воспринимает усиление ударов по украинским городам как "месть" россиян, поскольку те не способны победить украинскую армию

Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

Обстрелами каждую ночь и потерями среди гражданских людей россияне хотят "сломать хребет украинскому народу" и заставить Украину сдаться и заключить мир на условиях диктатора Владимира Путина, однако у них этого не получится. Такое мнение в интервью LIGA.net выразил Пекка Товери, бывший глава финской разведки (2019-2020), генерал в отставке и депутат Европарламента.

У экс-военного спросили, как он воспринимает существенное усиление российских атак по украинским городам в последние месяцы.

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"Как месть. В Финляндии есть термин – mummunpotkija (буквальный перевод с финского – "убийца бабушек". – Ред.). Так называют парня, который бьет пожилых бабушек, потому что боится встретить кого-то своего "размера". Это о России. Они не могут победить украинскую армию, и за это они будут наказывать украинских мирных жителей", – ответил он.

Экс-глава финской разведки подчеркнул, что за все время с начала полномасштабного вторжения оккупанты не смогли прорвать оборону Украины.

И хотя захватчики способны производить до 1200 крылатых и баллистических ракет в год, Россия не слишком успешна против украинских военных, поскольку ВСУ "умело скрывают и перемещают свои места дислокации и защищают их", пояснил Товери.

Поэтому, добавил он, Москва нападает на гражданскую инфраструктуру и объекты, поскольку "детские больницы не могут убежать и спрятаться".

"Россияне считают, что могут сломить спину украинскому народу ночными обстрелами, потерями среди мирного населения, ударами по гражданской инфраструктуре. Что так заставят Украину сдаться и заключить мир на условиях Путина. Это ошибочное ожидание", – отметил генерал в отставке.

По его мнению, Россия будет еще сильнее терроризировать Украину обстрелами: "Каждый украинец является мишенью для россиян. Это абсолютно незаконно, абсолютно противоречит всем международным нормам и правилам. Но им все равно".

Товери отметил, что когда Россия вступает в войну, то она "считает каждого человека законной мишенью", в том числе и мирных жителей.

"Поэтому россияне убивают всех, до кого могут дотянуться", – резюмировал бывший военнослужащий.