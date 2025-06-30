"Змусити укласти мир на умовах Путіна". Колишній топрозвідник Фінляндії пояснив удари РФ

Товері сприймає посилення ударів по українських містах як "помсту" росіян, оскільки ті не здатні перемогти українську армію

Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

Обстрілами кожної ночі та втратами серед цивільних людей росіяни хочуть "зламати хребет українському народу" та змусити Україну здатися й укласти мир на умовах диктатора Володимира Путіна, проте у них цього не вийде. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net висловив Пекка Товері, ексглава фінської розвідки (2019-2020), генерал у відставці та депутат Європарламенту.

У колишнього військового запитали, як він сприймає суттєве посилення атак РФ по українських містах в останні місяці.

"Як помсту. У Фінляндії є термін – mummunpotkija (дослівний переклад з фінської – "вбивця бабусь". – Ред.). Так називають хлопця, який б'є стареньких бабусь, бо боїться зустріти когось свого "розміру". Це – про Росію. Вони не можуть перемогти українську армію, і за це вони каратимуть українських цивільних", – відповів він.

Ексглава фінської розвідки наголосив, що за весь час з початку повномасштабного вторгнення окупанти не змогли прорвати оборону України.

І хоча загарбники здатні виробляти до 1200 крилатих та балістичних ракет на рік, проте Росія не надто успішна проти українських військових, оскільки ЗСУ "вміло приховують і переміщують свої місця дислокації та захищають їх", пояснив Товері.

Відтак, додав він, Москва атакує цивільну інфраструктуру й об'єкти, тому що "дитячі лікарні не можуть втекти і сховатися".

"Росіяни вважають, що можуть зламати хребет українському народу обстрілами щоночі, втратами серед цивільного населення, ударами по цивільній інфраструктурі. Що так змусять Україну здатися і укласти мир на умовах Путіна. Це хибне сподівання", – зауважив генерал у відставці.

На його думку, Росія ще сильніше тероризуватиме Україну обстрілами: "Кожен українець є мішенню для росіян. Це абсолютно незаконно, абсолютно проти всіх міжнародних норм і правил. Але їм байдуже".

Товері зауважив, що коли Росія іде на війну, то вона "кожну людину вважає своєю легітимною мішенню" у тому числі й цивільних.

"Тому росіяни вбивають усіх, до кого їм вдається дотягнутися", – підсумував ексвійськовий.