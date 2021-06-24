"Хочу, чтобы меня история не стерла, хочу остаться". Зеленский ответил, о чем мечтает

Президент Владимир Зеленский сказал, что не хотел бы "зря потратить время" свое и Украины, не добившись изменений. Об этом он сказал в интервью телеканалу 1+1.

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Журналистка задала вопрос, о чем мечтает президент.

"О чем мечтаю? У меня очень много мечт. Хочу закончить войну. Хочу, чтобы меня история не стерла, хочу остаться..." – сказал он.

На вопрос, боится ли он этого, президент ответил: "Неприятно, нестрашно, совсем нестрашно, я знаю себя, знаю, кто я, на что способен, а на что — нет".

Зеленский уточнил, что ему было бы "неприятно", если бы он зря потратил свое время, время Украины и своей семьи.

Он также сказал, что мечтает, чтобы его дети были здоровы и гордились им и его женой.

"Очень хочу, чтобы родители подольше прожили и также увидели изменения", – добавил Зеленский.

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Вадим Ребрина

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