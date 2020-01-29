Холодницкий готов расследовать дела по "сливам" пранкера Джокера

Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Специализированная антикоррупционная прокуратура готова использовать материалы пранкера Джокера в расследовании уголовных дел. Об этом в интервью Радио НВ заявил глава САП Назар Холодницкий.

"Если это будут доказательства, которые можно в рамках УПК приобщить к делу и которые будут отвечать критериям законности, справедливости, допустимости, относимости доказательств, то почему бы их не использовать в рамках УПК? Я абсолютно "за", - сказал он.

Холодницкий также добавил, что Джокер писал ему в Whats App, но пока так и не прислал материалы, которые могли бы лечь в основу уголовных производств.

Джокер якобы от имени генпрокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана переписывается с политиками

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