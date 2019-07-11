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11.07.2019, 13:50

Хомчак назвал обновленную команду Генштаба

Хомчак назвал обновленную команду Генштаба - Фото
Руслан Хомчак (фото - пресс-служба Генштаба)

Начальник Генштаба ВСУ поделился, кого уже назначил на руководящие должности ведомства

Начальник Генерального штаба Вооруженных мил Украины Руслан Хомчак назвал, кто будет в обновленной команде Генштаба. Об этом он рассказал в интервью сайту Новинарня.

Хомчак сказал, что уже провел такие назначения:

- генерал-лейтенант Сергей Корнийчук назначен первым замначальника Генштаба;

-генерал-лейтенант Виктор Бокий - начальником Главного оперативного управления;

- полковник Алексей Таран - начальником Главного управления подготовки ВСУ;

- генерал-лейтенант Артур Артеменко - руководителем Объединенного оперативного штаба;

- генерал-майор Игорь Лысенко - начальником Главного управления персонала;

- генерал-майор Игорь Палагнюк - командующим войск оперативного командования “Юг”;

- генерал-лейтенант Олег Вишнивский - командующим новосозданных Сил логистики.

Вчера, 10 июля, президент Владимир Зеленский поручил Хомчаку "жестоко ответить" на обстрел со стороны боевиков автомобиля ВСУ. 

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Теги: руслан хомчак, генштаб
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