Хомчак назвал обновленную команду Генштаба

Руслан Хомчак (фото - пресс-служба Генштаба)

Начальник Генерального штаба Вооруженных мил Украины Руслан Хомчак назвал, кто будет в обновленной команде Генштаба. Об этом он рассказал в интервью сайту Новинарня.

Хомчак сказал, что уже провел такие назначения:

- генерал-лейтенант Сергей Корнийчук назначен первым замначальника Генштаба;

-генерал-лейтенант Виктор Бокий - начальником Главного оперативного управления;

- полковник Алексей Таран - начальником Главного управления подготовки ВСУ;

- генерал-лейтенант Артур Артеменко - руководителем Объединенного оперативного штаба;

- генерал-майор Игорь Лысенко - начальником Главного управления персонала;

- генерал-майор Игорь Палагнюк - командующим войск оперативного командования “Юг”;

- генерал-лейтенант Олег Вишнивский - командующим новосозданных Сил логистики.

Вчера, 10 июля, президент Владимир Зеленский поручил Хомчаку "жестоко ответить" на обстрел со стороны боевиков автомобиля ВСУ.