Хомчак назвал зарубежным советникам цель реформ ВСУ

Фото: Минобороны

Готовность к полноправному членству Украины в НАТО - стратегическая цель трансформации ее Вооруженных сил. Об этом заявил начальник Генштаба - главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак на встрече со стратегическими советниками высокого уровня Комитета реформ Минобороны и ВСУ, передает пресс-служба Минобороны.

На встрече присутствовали генерал-лейтенант Кит Дейтон от США, Джил Синклер от Канады, генерал-лейтенант Анджей Фальковский от Польши, генерал-лейтенант Волькер Гальбауер от Германии, генерал-майор Виталиюс Вайкшнорас от Литвы.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы текущего этапа реформирования ВСУ, трансформации системы объединенного руководства силами обороны и военного управления в ВСУ и продолжение оказания консультативно-совещательной помощи украинской армии со стороны государств-партнеров.

31 июля в США предупредили Путина по Украине: придется иметь дело с НАТО.

23 июля в Польше заявили , что ждут от Украины реформ для движения в ЕС и НАТО.

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