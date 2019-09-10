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Хомчак назвал зарубежным советникам цель реформ ВСУ

Хомчак назвал зарубежным советникам цель реформ ВСУ - Фото
Фото: Минобороны
10.09.2019, 20:13

На встрече стороны обсудили вопросы текущего этапа реформирования украинской армии

Готовность к полноправному членству Украины в НАТО - стратегическая цель трансформации ее Вооруженных сил. Об этом заявил начальник Генштаба - главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак на встрече со стратегическими советниками высокого уровня Комитета реформ Минобороны и ВСУ, передает пресс-служба Минобороны.

На встрече присутствовали генерал-лейтенант Кит Дейтон от США, Джил Синклер от Канады, генерал-лейтенант Анджей Фальковский от Польши, генерал-лейтенант Волькер Гальбауер от Германии, генерал-майор Виталиюс Вайкшнорас от Литвы.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы текущего этапа реформирования ВСУ, трансформации системы объединенного руководства силами обороны и военного управления в ВСУ и продолжение оказания консультативно-совещательной помощи украинской армии со стороны государств-партнеров.

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