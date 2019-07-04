Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.07.2019, 11:57

Хомутынник: Не думал, что сын Януковича захочет стать олигархом

Хомутынник: Не думал, что сын Януковича захочет стать олигархом - Фото
Виталий Хомутынник (скриншот)

Экс-регионал говорит, что Александр Янукович "был супер-спокойным, даже застенчивым, все время молчал и был в тени отца; делал серьезное лицо, кивал"

Экс-регионал Виталий Хомутынник, который является сопредседателем депутатской группы Видродження и досиживает в Раде пятый депутатский срок, рассказал Украинской правде, что "не мог предусмотреть", что старший сын Виктора Януковича Александр "захочет стать в Украине олигархом".

"Мы с ним общались немного, но я точно не мог предусмотреть по потенциалу Саши, что он захочет стать в Украине олигархом", - говорит Хомутынник.

По его мнению, решение о походе в бизнес Александра Януковича, известного в СМИ по прозвищу "Саша Стоматолог" (по первому образованию - медик-стоматолог), принимали на семейном совете.

"По каким-то косвенным сигналам можно понять, что это было общее решение. Тогда не было сказано: "Мы решили, что Саша занимается бизнесом, а Витя (Янукович-младший, - ред.) занимается общественной деятельностью и политикой". Для Виктора бизнес – это было вообще табу", - сказал бизнесмен.

Партия Видродження была сформирована из бывших членов Партии регионов, лидером которой был беглый президент Виктор ЯнуковичВ апреле Хомутынник заявлял, что поддержит Владимира Зеленского, если тот победит на выборах президента. 

В начале июня 2019 года у Видродження ушел глава - Виктор Бондарь: заявил, что не хочет быть в "новой Партии регионов".

Читайте также: Сын Януковича отреагировал на обвинения СБУ по акции под Банковой

Отправить:
Распечатать:
Теги: александр янукович, Виталий Хомутынник
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 