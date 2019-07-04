Хомутынник: Не думал, что сын Януковича захочет стать олигархом

Виталий Хомутынник (скриншот)

Экс-регионал Виталий Хомутынник, который является сопредседателем депутатской группы Видродження и досиживает в Раде пятый депутатский срок, рассказал Украинской правде, что "не мог предусмотреть", что старший сын Виктора Януковича Александр "захочет стать в Украине олигархом".

"Мы с ним общались немного, но я точно не мог предусмотреть по потенциалу Саши, что он захочет стать в Украине олигархом", - говорит Хомутынник.

По его мнению, решение о походе в бизнес Александра Януковича, известного в СМИ по прозвищу "Саша Стоматолог" (по первому образованию - медик-стоматолог), принимали на семейном совете.

"По каким-то косвенным сигналам можно понять, что это было общее решение. Тогда не было сказано: "Мы решили, что Саша занимается бизнесом, а Витя (Янукович-младший, - ред.) занимается общественной деятельностью и политикой". Для Виктора бизнес – это было вообще табу", - сказал бизнесмен.

Партия Видродження была сформирована из бывших членов Партии регионов, лидером которой был беглый президент Виктор Янукович. В апреле Хомутынник заявлял, что поддержит Владимира Зеленского, если тот победит на выборах президента.

В начале июня 2019 года у Видродження ушел глава - Виктор Бондарь: заявил, что не хочет быть в "новой Партии регионов".

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