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Хорошие новости. Из Сум эвакуированы мирные жители – Офис президента

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 21:56

Из Сум в Полтаву прибыла первая эвакуационная колонна из 22 автобусов. Вторая колонна из 39 автобусов въехала в Полтавскую область. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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По его словам, 1100 иностранных студентов продолжат эвакуацию поездом во Львов.

"Сейчас все в безопасности, получили питание", – написал Тимошенко.

Вторая эвакуационная колонна из 39 автобусов уже в Полтавской области. Это дети, женщины, пожилые люди, иностранные студенты.

По желанию люди смогут остаться в Полтаве или продолжить эвакуацию во Львов.

Гуманитарным коридором также воспользовались водители гражданского автотранспорта.

"Рад, что работа команды по эвакуации на этом этапе завершилась успешно. Спасибо сумчанам, которые 13 дней мужественно сражаются с врагом", – отметил Тимошенко.

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Вадим Ребрина
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война эвакуация Сумы
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