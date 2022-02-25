UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Идут консультации о месте и времени переговоров с Россией – Банковая

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 23:09
Идут консультации о месте и времени переговоров с Россией – Банковая - Фото
Сергей Никифоров (скриншот с видео)

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров опроверг заявление российской стороны о том, что Украина якобы отказалась от переговоров. Прямо сейчас идут консультации о месте и времени встречи. Об этом он написал в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и о мире. Это наша постоянная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации", – написал Никифоров.

По его словам, непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса.

"Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов возобновить нормальную жизнь", – написал пресс-секретарь президента.

  • Сегодня, 25 февраля президент Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину договариваться, чтобы остановить гибель людей на территории Украины в результате российской агрессии.
  • Путин заявил в разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином, что готов к переговорам с Украиной на высоком уровне.
  • После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Киев якобы отказался от переговоров, предложив перенести этот вопрос на завтра, передает ТАСС.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сергей Никифоров Владимир Зеленский Россия война владимир путин переговоры
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 