Идут консультации о месте и времени переговоров с Россией – Банковая

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров опроверг заявление российской стороны о том, что Украина якобы отказалась от переговоров. Прямо сейчас идут консультации о месте и времени встречи. Об этом он написал в Facebook.

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"Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и о мире. Это наша постоянная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации", – написал Никифоров.

По его словам, непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса.

"Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов возобновить нормальную жизнь", – написал пресс-секретарь президента.

Сегодня, 25 февраля президент Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину договариваться, чтобы остановить гибель людей на территории Украины в результате российской агрессии.

Путин заявил в разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином, что готов к переговорам с Украиной на высоком уровне.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Киев якобы отказался от переговоров, предложив перенести этот вопрос на завтра, передает ТАСС.

Вадим Ребрина

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