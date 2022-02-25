Зеленский предложил Путину договариваться, чтобы остановить гибель людей

Президент Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину договариваться, чтобы остановить гибель людей на территории Украины в результате российской агрессии. Об этом он заявил в видеообращении.

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"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей", – сказал он.

По словам Зеленского, масштабы вторжения России в Украину настолько велики, что "Европа такого не видела 75 лет". Он добавил, что это война против европейских норм и устоев.

Как подчеркнул президент, украинцы ежедневно подвергаются ракетно-бомбовым ударам и авианалетам – это очень похоже "то, что Европа уже давно видела – во время Второй мировой войны и о чем говорила "никогда снова".

Глава государства призвал страны Европы дать Украине больше возможностей для защиты, больше финансовой и военной помощи – потому что "когда ракеты убивают наших людей, это гибель всех европейцев".

В пять утра 24 февраля Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО не планирует направлять войска в Украину на фоне нового вторжения России в Украину.

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Яна Катасонова

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