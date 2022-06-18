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"Или едет и не стреляет, или стреляет и не едет". Оккупанты жалуются на технику – перехват

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 19:55
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты в разговорах жалуются на нехватку людей и неисправную технику. Соответствующий радиоперехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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В перехваченном разговоре двое россиян обсуждают ситуацию на передовой. Один из них рассказывает, что ночью попал под сильные обстрелы со стороны ВСУ. Жалуется на нехватку людей.

"У нас здесь три человека дежурят целый день. Никому не поспать. Если бы было так, что здесь одни, там другие. А так выходит, эти втроем всю ночь дежурят, а там вчетвером. Утром вышли, как начали по нас пиз…ть из АГС (автоматический станковый гранатомет). Сначала раз в поле легло, потом ближе, ближе. "Транзиты" какие-то катались. Они не только нас, они еще кого-то там обх…ли", – говорит один.

Собеседник, в свою очередь, рассказывает, что рядом с ними стоит танковое подразделение, которое также попало под обстрел: "Один двухсотый, один трехсотый. Йо…ли ночью. ДРГ зашло. Нам показали все. Все рассказали. Ничего путного нет. Чтобы взять и приехать. Повсюду хлам. Либо едет и не стреляет, либо стреляет и не едет".

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Вадим Ребрина
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радиоперехват гур минобороны
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