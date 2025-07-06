Илон Маск объявил о создании новой партии в США – какие планы

Миллиардер анонсировал Американскую партию после голосования в своей социальной сети

Илон Маск (Фото: ALI HAIDER / EPA)

Американский миллиардер и бывший спецчиновник Илон Маск заявил о создании новой партии в США. Об этом он сообщил в своей социальной сети X.

Накануне, 4 июля, Маск опубликовал пост с опросом: "День независимости – идеальное время, чтобы спросить, хотите ли вы независимости от двухпартийной (кто-то скажет – однопартийной) системы! Должны ли мы создать Американскую партию?".

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Голосование было закрыто с результатами 65,4% за создание новой политической силы и 34,6% против. В опросе приняли участие почти 1,25 млн пользователей соцсети, а сам пост собрал более 48 млн просмотров.

"В соотношении два к одному вы хотите новую политическую партию, и вы её получите! Когда речь идёт о банкротстве нашей страны из-за расточительства и взяточничества, мы живём в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня Американская партия создана для того, чтобы вернуть вам свободу", – заявил Маск 5 июля, комментируя результаты опроса.

Накануне он озвучил планы для своей политсилы: сосредоточиться на получении 2-3 мест в сенате и победе в 8-10 избирательных округах в Палату представителей.

Миллиардер считает, что из-за минимального перевеса Республиканцев над Демократами в Конгрессе, такого количества избранников было бы достаточно, чтобы иметь "решающий голос" при принятии спорных законов.

Следующие выборы, во время которых выберут часть сенаторов и конгрессменов, состоятся в ноябре 2026 года.