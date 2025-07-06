Ілон Маск оголосив про створення нової партії у США – які плани

Ілон Маск (Фото: ALI HAIDER / EPA)

Американський мільярдер та колишній спецчиновник Ілон Маск заявив про створення нової партії у США. Про це він повідомив у своїй соцмережі X.

Напередодні, 4 липня, Маск опублікував допис з опитуванням: "День Незалежності – ідеальний час, щоб запитати, чи хочете ви незалежності від двопартійної (дехто сказав би – однопартійної) системи! Чи повинні ми створити Американську партію?".

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Голосування було закрито з результатами 65,4% за створення нової політсили і 34,6% – проти. Всього в опитуванні взяли участь майже 1,25 млн користувачів соцмережі, а сама публікація зібрала більш ніж 48 млн переглядів.

"У співвідношенні два до одного, ви хочете нову політичну партію, і ви її отримаєте! Коли йдеться про банкрутство нашої країни через марнотратство та хабарництво, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні Американська партія створена для того, щоб повернути вам свободу", – заявив Маск 5 липня, коментуючи результати опитування.

Напередодні він озвучив плани для політсили: сфокусуватися на отриманні 2-3 місць у сенаті та перемогти у 8-10 виборчих округах до Палати представників.

Мільярдер вважає, що через мінімальний розрив між республіканцями та демократами у Конгресі, такої кількості обранців вистачило б, аби мати "вирішальний голос" під час ухвалення спірних законів.

Наступні вибори, під час яких оберуть частину сенаторів і конгресменів, відбудуться у листопаді 2026 року.