Трамп заявив, що може "розглянути" питання про депортацію Маска з США

Президент США заявив, що може також скерувати проти Маска агентство DOGE, яким той раніше керував

Дональд Трамп (Фото: EPA/Юрій Грипас)

Президент США Дональд Трамп заявив, що може розглянути питання депортації американського мільярдера, власника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска. Про це він сказав 1 липня, спілкуючись з пресою перед від'їздом з Білого дому, повідомляє The Independent.

Трампа запитали, чи може Маск, який народився в Південній Африці, бути депортованим у світлі останніх конфліктів і критики на адресу президентської адміністрації.

"Не знаю. Потрібно буде подивитися", – відповів на це президент США.

Трамп не виключив можливості скерувати проти свого "колишнього друга" агентство DOGE (Департамент ефективності державного управління), яким той раніше керував.

"Можливо, нам доведеться натравити DOGE на Ілона. Знаєте, що таке DOGE? DOGE – це монстр, якому, можливо, доведеться повернутися і з'їсти Ілона", – сказав він.