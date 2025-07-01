Трамп заявив, що може "розглянути" питання про депортацію Маска з США
Президент США Дональд Трамп заявив, що може розглянути питання депортації американського мільярдера, власника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска. Про це він сказав 1 липня, спілкуючись з пресою перед від'їздом з Білого дому, повідомляє The Independent.
Трампа запитали, чи може Маск, який народився в Південній Африці, бути депортованим у світлі останніх конфліктів і критики на адресу президентської адміністрації.
"Не знаю. Потрібно буде подивитися", – відповів на це президент США.
Трамп не виключив можливості скерувати проти свого "колишнього друга" агентство DOGE (Департамент ефективності державного управління), яким той раніше керував.
"Можливо, нам доведеться натравити DOGE на Ілона. Знаєте, що таке DOGE? DOGE – це монстр, якому, можливо, доведеться повернутися і з'їсти Ілона", – сказав він.
- Раніше Маск назвав законопроєкт про витрати та податки "масивним, ганебним, заповненим лобістськими витратами" і взагалі "відразливою гидотою". Він також заявив, що без його підтримки Трамп програв би вибори.
- Маск також звинуватив Трампа у причетності до справи фінансиста Джеффрі Епштайна, якого звинувачували у торгівлі сексуальними послугами та зв'язках з неповнолітніми.
- У відповідь Трамп назвав Маска "божевільним" і пообіцяв припинити державні субсидії та контракти його компаніям, зокрема SpaceX.
- Після чергової критики Трамп у соціальній мережі заявив, що без субсидій, яких у Маска більше, ніж у когось іншого, йому довелося б "закрити бізнес і повернутися додому в Південну Африку".