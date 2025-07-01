"Довелось би повернутися додому до ПАР". Трамп відповів Маску на критику його законопроєкту

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп відреагував на критику американського мільярдера і власника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска щодо урядового законопроєкту про витрати і податки. Американський лідер припустив, що бізнесмен не зміг би втриматися на плаву без держпідтримки.

"Ілон, можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-хто в історії, з величезним відривом, і без цих субсидій йому, ймовірно, довелося б згортати бізнес і повертатися додому до Південної Африки", – написав Трамп.

Він також додав, що без цих грошей Маску, ймовірно, довелося б "згортати бізнес і повертатися додому до Південної Африки".

Президент також зазначив, що тоді не було б "жодних запусків ракет, супутників чи виробництва електромобілів", а країна могла б "заощадити величезний статок".

Наприкінці допису він також згадав DOGE, натякаючи, що, "можливо, нам варто доручити DOGE уважно поглянути на це?".

Перед цим Маск закликав Конгрес не затверджувати президентський законопроєкт про податки і витрати.

"Кожен член Конгресу, який ішов на вибори з обіцянками скоротити державні витрати, а потім негайно проголосував за найбільше збільшення держборгу в історії, має схилити голову від сорому. Вони програють праймериз наступного року – якщо це буде останнє, що я зроблю на цій Землі", – написав Маск.

Згодом він написав ще один пост, в якому зазначив, що в разі ухвалення "божевільного законопроєкту про витрати", він ініціює створення нової політичної сили під назвою "America Party".