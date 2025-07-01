"Пришлось бы вернуться домой в ЮАР". Трамп ответил Маску на критику его законопроекта

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп отреагировал на критику американского миллиардера и владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска в отношении правительственного законопроекта о расходах и налогах. Американский лидер предположил, что бизнесмен не смог бы остаться на плаву без государственной поддержки.

"Илон, возможно, получает больше субсидий, чем кто-либо в истории, с огромным отрывом, и без этих субсидий ему, вероятно, пришлось бы свернуть бизнес и вернуться домой в Южную Африку", – написал Трамп.

Он также добавил, что без этих денег Маску, вероятно, пришлось бы "свернуть бизнес и вернуться домой в Южную Африку".

Президент также отметил, что тогда не было бы "никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей", а страна могла бы "сэкономить огромные средства".

В конце сообщения он также упомянул DOGE, намекая, что, "возможно, нам стоит поручить DOGE внимательно изучить это?".

Ранее Маск призвал Конгресс не утверждать президентский законопроект о налогах и расходах.

"Каждый член Конгресса, который шел на выборы с обещаниями сократить государственные расходы, а затем тут же проголосовал за самое большое увеличение государственного долга в истории, должен стыдливо склонить голову. Они проиграют праймериз в следующем году – если это будет последнее, что я сделаю на этой Земле", – написал Маск.

Позже он написал еще один пост, в котором заявил, что в случае принятия "безумного законопроекта о расходах" он инициирует создание новой политической силы под названием "America Party".