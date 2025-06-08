Между Маском и Трампом установилось шаткое перемирие – Politico

Но президент и миллиардер не хотели этой паузы

Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum/EPA)

Шаткое перемирие в конфликте в социальных сетях между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском установилось после того, как в пятницу, 6 июня, представители обеих сторон провели телефонный разговор. Об этом заявляет американское издание Politico со ссылкой на двух анонимных чиновников Белого дома.

По словам собеседника, Трамп перестал публиковать сообщения о Маске в своей соцсети Truth Social, но это не значит, что президент Штатов доволен.

"Будущее их отношений абсолютно неопределенно", – добавил чиновник.

Трамп и Маск приостановили свой словесный конфликт, в ходе которого миллиардер предлагал объявить главе государства импичмент, а президент угрожал бизнесмену расторгнуть федеральные контракты с его компаниями. Однако ни один из них не хотел паузы, отметили источники, ознакомленные с реакцией обоих участников спора.

По данным двух чиновников администрации, Трампа особенно разозлило заявление Маска, что президент якобы фигурирует в документах дела финансиста Джефри Эпштейна о педофилии и торговле людьми. Миллиардер впоследствии удалил сообщение об этом.

Уже давно известно, что глава Штатов и другие известные деятели упоминаются в документах судебных дел, связанных с Эпштейном, но Трамп не обвинялся ни в каких правонарушениях, касающихся финансиста.

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Однако по-настоящему "вывели из себя" Трампа заявления Маска, что без его поддержки политик не победил бы на выборах, добавили собеседники издания.

Спикер Маска не ответил Politico на запрос за комментарием.

Насчет законопроекта Трампа о налогах и расходах, с критики которого Маском и начался публичный конфликт 4 июня, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент "двигается вперед, сосредоточившись на принятии" документа.