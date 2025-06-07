Климкин: Маск показывает, что в конфликте с Трампом он готов идти до конца

Павел Климкин (Скриншот с видео LIGA.net)

Американский миллиардер Илон Маск показывает, что готов идти до конца в своем противостоянии с президентом Дональдом Трампом, считает министр иностранных дел (2014-2019), аналитик Павел Климкин. Об этом он рассказал в новом выпуске "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net.

По словам эксперта, Маск уже стал первым "черным лебедем" для Трампа и демонстрирует, что готов идти до конца.

"[Маску неважно] сколько у него там денег, сколько стоит Tesla, сколько стоят другие его компании, будут ли у него государственные контракты. У меня такое ощущение, что Маск поверил в свою миссию", – рассказал Климкин.

Аналитик добавил, что в основном миллиардер определяет свою миссию как "давайте спасем нашу цивилизацию", для чего, по мнению Маска, нужно развитие искусственного интеллекта в планетарном масштабе и то, что "политика должна начать слушать людей".

В то же время эксперт считает, что Трампу не удастся "пришпилить" Маска и заставить его "успокоиться".

"Поскольку Маск в своей сегодняшней реальности будет идти до конца. И как сказал один из моих хороших американских знакомых, Трамп сам по себе демонстрирует непоследовательность и, собственно, непредсказуемость. Так вот: Маск в своих желаниях идти до конца как раз демонстрирует последовательность и предсказуемость. Во всем остальном он может быть каким-то странным, нетривиальным. А вот собственно его ощущение веры в себя и веры, что именно он способен спасти нашу цивилизацию, я думаю, что никто у него этого уже не заберет", – подчеркнул экс-министр.

Читайте также Почему так быстро ушел Илон Маск и что еще происходит в окружении Трампа

Климкин предположил, что окружение Трампа будет пытаться "умирить" миллиардера с президентом, снизить уровень противостояния и эмоций между ними.

Также аналитик подчеркнул: важного, кого поддержат американские технологические гиганты, которые "сегодня обладают феноменальной властью над Штатами и миром".

"Они понимают, что сегодняшняя американская политическая модель – это до свидания. Если они поймут, что момент настал и нужно ее [модель] качать, и Трамп выполнил свою миссию – они будут качать эту историю дальше. Поэтому для Трампа сейчас это очень и очень непростая история, и он должен понять, что он делает дальше", – пояснил эксперт.

Полный разговор можно посмотреть по ссылке в начале новости или ниже: