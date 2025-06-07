Клімкін: Маск показує, що у конфлікті з Трампом він готовий йти до кінця

Павло Клімкін (Скриншот з відео LIGA.net)

Американський мільярдер Ілон Маск показує, що готовий йти до кінця у своєму протистоянні з президентом Дональдом Трампом, вважає міністр закордонних справ (2014-2019), аналітик Павло Клімкін. Про це він розповів у новому випуску "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net.

За словами експерта, Маск вже став першим "чорним лебедем" для Трампа й демонструє, що готовий йти до кінця.

"[Маску неважливо] скільки у нього там грошей, скільки коштує Tesla, скільки коштують інші його компанії, чи будуть у нього державні контракти. У мене таке відчуття, що Маск, повірив у свою місію", – розповів Клімкін.

Аналітик додав, що в основному мільярдер визначає свою місію як "давайте врятуємо нашу цивілізацію", для чого, на думку Маска, потрібен розвитку штучного інтелекту у планетарному масштабі та те, що "політика має почати слухати людей".

Водночас експерт вважає, що Трампу не вдасться "пришпилити" Маска і змусити його "заспокоїтися".

"Оскільки Маск у своїй сьогоднішній реальності буде йти до кінця. І як сказав один з моїх добрих американських знайомих, Трамп сам по собі демонструє непослідовність і, власне, непередбачуваність. Так от: Маск у своїх бажаннях йти до кінця якраз демонструє послідовність і передбачуваність. У всьому іншому він може бути якимось дивним, нетривіальним. А от власне його відчуття віри в себе і віри, що саме він здатний врятувати нашу цивілізацію, я думаю, що ніхто у нього цього вже не забере", – наголосив ексміністр.

Клімкін припустив, що оточення Трампа буде намагатися "помирити" мільярдера з президентом, знизити рівень протистояння та емоцій між ними.

Також аналітик наголосив: важливого, кого підтримають американські технологічні гіганти, які "сьогодні мають феноменальну владу над Штатами та світом".

"Вони розуміють, що сьогоднішня американська політична модель – це до побачення. Якщо вони зрозуміють, що момент настав і потрібно її [модель] качати, і Трамп виконав свою місію – вони будуть качати цю історію далі. Тому для Трампа зараз це дуже і дуже непроста історія, і він має зрозуміти, що він далі робить", – пояснив експерт.

Повну розмову можна подивитися за посиланням на початку новини або нижче:

Сварка між політиком і бізнесменом розгорілася після того, як 4 червня Маск розкритикував головний законопроєкт Трампа щодо податків та імміграції. Мільярдер навіть припустив, що президент США програв би вибори 2024 року без його підтримки, закликав до імпічменту і заявив, що Трамп нібито фігурує у документах справи Епштайна про педофілію та торгівлю людьми. Згодом він видалив допис про це.

У відповідь Трамп назвав Маска "божевільним" і пригрозив скасуванням урядових контрактів і субсидій для його компаній. У Білому домі назвали конфлікт "прикрим епізодом з боку Ілона", якому не сподобався закон, що не врахував його політичні пріоритети.