Між Маском та Трампом встановилося хитке перемир'я – Politico

Але президент та мільярдер не хотіли цієї паузи

Ілон Маск та Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / EPA)

Хитке перемир'я у конфлікті в соціальних мережах між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском встановилось після того, як у п'ятницю, 6 червня, представники обох сторін провели телефонну розмову. Про це заявляє американське видання Politico з посиланням на двох анонімних чиновників Білого дому.

За словами співбесідника, Трамп перестав публікувати дописи про Маска у своїй соцмережі Truth Social, але це не означає, що президент Штатів задоволений.

"Майбутнє їхніх стосунків абсолютно невизначено", – додав посадовець.

Трамп і Маск призупинили свій словесний конфлікт, під час якого мільярдер пропонував оголосити главі держави імпічмент, а президент погрожував бізнесмену розірвати федеральні контракти з його компаніями. Проте жоден з них не хотів паузи, зауважили джерела, ознайомлені з реакцією обох учасників суперечки.

За даними двох чиновників адміністрації, Трампа особливо розлютила заява Маска, що президент нібито фігурує у документах справи фінансиста Джефрі Епштайна про педофілію та торгівлю людьми. Мільярдер згодом видалив допис про це.

Вже давно відомо, що глава Штатів та інші відомі діячі згадуються у документах судових справ, пов'язаних з Епштайном, але Трамп не звинувачувався у жодних правопорушеннях, що стосуються фінансиста.

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Проте по-справжньому "вивели з себе" Трампа заяви Маска, що без його підтримки політик би не переміг на виборах, додали співбесідники видання.

Речник Маска не відповів Politico на запит по коментар.

Щодо законопроєкту Трампа про податки та витрати, з критики якого Маском і почався публічний конфлікт 4 червня, прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент "рухається вперед, зосередившись на ухваленні" документа.