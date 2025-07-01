Трамп заявил, что может "рассмотреть" вопрос депортации Маска из США
Президент США Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть вопрос депортации американского миллиардера и владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска. Об этом он сказал 1 июля, общаясь с прессой перед отъездом из Белого дома, передает The independent.
Трампу задали вопрос о том, может ли Маск, который родился в Южной Африке, быть депортирован в свете последних конфликтов с критикой в адрес администрации президента.
"Не знаю. Надо будет посмотреть", – ответил на это президент США.
Трамп не исключил, что может направить против "бывшего друга" агентство DOGE (Департамент эффективности государственного управления), которым тот ранее руководил.
"Нам, возможно, придется натравить DOGE на Илона. Знаете, что такое DOGE? DOGE – это монстр, которому, возможно, придется вернуться и съесть Илона", – сказал он.
- Ранее Маск назвал законопроект о расходах и налогах "массивным, возмутительным, напичканным лоббистскими расходами" и вообще "отвратительной мерзостью". Он также заявил, что без его поддержки Трамп проиграл бы выборы.
- Также Маск обвинил Трампа в причастности к делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними.
- В ответ Трамп назвал Маска "сумасшедшим" и пообещал прекратить государственные субсидии и контракты его компаниям, в частности SpaceX.
- После очередной критики Трамп в соцсети заявил, что без субсидий, которых у Маска больше, чем у кого либо, ему пришлось бы "свернуть бизнес и вернуться домой в Южную Африку".