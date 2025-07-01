Трамп заявил, что может "рассмотреть" вопрос депортации Маска из США

Президент США заявил, что может также направить против Маска агентство DOGE, которым тот ранее руководил

Дональд Трамп (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

Президент США Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть вопрос депортации американского миллиардера и владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска. Об этом он сказал 1 июля, общаясь с прессой перед отъездом из Белого дома, передает The independent.

Трампу задали вопрос о том, может ли Маск, который родился в Южной Африке, быть депортирован в свете последних конфликтов с критикой в адрес администрации президента.

"Не знаю. Надо будет посмотреть", – ответил на это президент США.

Трамп не исключил, что может направить против "бывшего друга" агентство DOGE (Департамент эффективности государственного управления), которым тот ранее руководил.

"Нам, возможно, придется натравить DOGE на Илона. Знаете, что такое DOGE? DOGE – это монстр, которому, возможно, придется вернуться и съесть Илона", – сказал он.