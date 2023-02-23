Император Японии: мы глубоко скорбим по людям, которые страдают в Украине и в мире

Император Японии Нарухито в выступлении по случаю своего 63-летия выразил глубокую скорбь в связи со страданиями людей из-за конфликтов по всему миру. Об этом сообщает Kyodo.

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Император Нарухито сказал, что чувствует глубокую скорбь из-за страданий, которые преследуют людей во всем мире из-за конфликтов, и произнес молитвы о мире в Японии и во всем остальном мире.

Агентство сообщает со ссылкой на пресс-службу императорского двора, что поводом для выступления Нарухито стало то, что его день рождения пришелся на канун годовщины с начала вторжения России в Украину.

"Я ощущаю высокую важность того, чтобы осмыслять происходящее не только в нашей стране, но чтобы участвовать в диалоге для преодоления разногласий и сотрудничества в решении проблем", – сказал император.

Нарухито также сказал, что "каждый из нас постоянно задается вопросом, что он может сделать для достижения мира во всем мире".

В этом году публичная церемония приветствия императора в связи его днем рождения прошла впервые за три года, предыдущие две были отменены в связи с пандемией коронавируса.

В июне 2017 года парламент Японии принял спецзакон, разрешив императору Акихито отречься от престола ввиду его преклонного возраста. Акихито – первый за последние 200 лет император, который добровольно отрекся от престола (30 апреля 2019 года) и окончил, таким образом, свое 30-летнее правление. С новым императором в Японии началась новая эра Рэйва ("хорошая гармония").

Император Нарухито был интронизирован 22 октября 2019 года, на церемонии в числе гостей были президент Владимир Зеленский с супругой.

Сергій Бережний

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