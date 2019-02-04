Имущество Захарченко снова будет арестовано - Луценко

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В ближайшее время имущество экс-главы МВД Виталия Захарченко снова будет арестовано. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в интервью журналистам, передает корреспондент LIGA.net.

Луценко пояснил, что речь идет в основном о квартирах, паркоместах и земельных участках.

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Комментируя снятие ареста, генпрокурор заявил, что руководитель управления спецрасследований Сергей Горбатюк "увлекся интервью и не уследил за делом, которое находится у него в производстве".

Луценко также сообщил, что после передачи в суд производства по массовым убийствам на Майдане, где также фигурирует Захарченко его имущество может быть не только арестовано, но и конфисковано, если суд примет такое решение.

2 февраля 2019 года сообщалось, что Печерский суд Киева снял арест имущества нидерландской компании Фонд административное бюро LVV из дела о незаконном обогащении Захарченко.