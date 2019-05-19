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19.05.2019, 13:19

Инаугурация Зеленского будет с "фишечками" - глава Госохраны

Инаугурация Зеленского будет с "фишечками" - глава Госохраны - Фото
Валерий Гелетей (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Валерий Гелетей сообщил, что Госохрана пока не отказалась ни от одного из предложенных изменений в порядок церемонии

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Инаугурация избранного президента Владимира Зеленского будет проходить с существенными отклонениями от обычного сценария церемонии. Об этом в эфире 112 Украина сообщил глава Госохраны Украины Валерий Гелетей.

"Есть много требований к управлению государственной охраны, но мы будем учитывать эти требования, и все то, что ложится на плечи государственной охраны, я думаю, что мы будем выполнять максимально на высоком и профессиональном уровне. Но изменения (в церемонии инаугурации, - ред.) есть, и эти они существенные", - заявил он.

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Гелетей отметил, что команду Зеленского пока не отговаривали ни от одной из предложенным "фишечек": "Мы не согласимся, если это будет касаться вопросов безопасности. Здесь позиция принципиальная, но пока что все выполняется и нет нерешенных вопросов".

Инаугурация состоится завтра, 20 мая. Перед церемонией в Раде Зеленский пригласил всех в Мариинский парк.

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Теги: Владимир Зеленский, инаугурация, валерий гелетей, госохрана
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