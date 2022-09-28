InformNapalm открыл доступ к базе данных по вторжению России в Украину
Международное разведывательное сообщество InformNapalm презентовало сегодня интерактивную базу данных российских подразделений, которые принимают участие в полномасштабном вторжении в Украину.
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Интерактивная база данных охватывает следующие виды военных формирований России, задействованные во вторжении:
- общевойсковые формирования
- сухопутные войска
- ракетные и артиллерийские войска
- танковые войска
- воздушно-десантные войска
- военно-морской флот
- воздушно-космические силы
- части военная разведка
- войска связи
- войска радиационной, химической и биологической защиты
- инженерные войска
- части материально-технического обеспечения
- железнодорожные войска
- росгвардия
- "эрзац-войска" ("гибридные" террористические подразделения)
Для каждой из военных частей приводится примерная начальная численность личного состава и приданной техники, а также ссылки на публикации и материалы (в том числе видео), связанные с этим подразделением.
База данных является результатом работы волонтерского сообщества и при всех ее несомненных достоинствах не может считаться официальным источником информации о вторжении России в Украину.
LIGA.net напоминает, что официальный статус имеет информация о ходе боевых действий от Министерства обороны, Генерального штаба ВСУ и Ставки Верховного главнокомандующего.
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