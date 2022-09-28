InformNapalm открыл доступ к базе данных по вторжению России в Украину

Международное разведывательное сообщество InformNapalm презентовало сегодня интерактивную базу данных российских подразделений, которые принимают участие в полномасштабном вторжении в Украину.

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Интерактивная база данных охватывает следующие виды военных формирований России, задействованные во вторжении:

- общевойсковые формирования

- сухопутные войска

- ракетные и артиллерийские войска

- танковые войска

- воздушно-десантные войска

- военно-морской флот

- воздушно-космические силы

- части военная разведка

- войска связи

- войска радиационной, химической и биологической защиты

- инженерные войска

- части материально-технического обеспечения

- железнодорожные войска

- росгвардия

- "эрзац-войска" ("гибридные" террористические подразделения)

Для каждой из военных частей приводится примерная начальная численность личного состава и приданной техники, а также ссылки на публикации и материалы (в том числе видео), связанные с этим подразделением.

База данных является результатом работы волонтерского сообщества и при всех ее несомненных достоинствах не может считаться официальным источником информации о вторжении России в Украину.

LIGA.net напоминает, что официальный статус имеет информация о ходе боевых действий от Министерства обороны, Генерального штаба ВСУ и Ставки Верховного главнокомандующего.

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Сергій Бережний

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