"Инициатива в наших руках". Залужный обсудил с Каволи угрозы со стороны России и Беларуси

Вооруженные Силы Украины удерживают стратегическую инициативу в войне против страны-террориста России. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующий ВС США в Европе Кристофер Каволи обсудили потенциальные угрозы со стороны России и Беларуси. Об этом сообщается в Тelegram главкома ВСУ.

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Залужный и Каволи обсудили оперативную ситуацию и планы дальнейших действий Сил обороны, а также потенциальные угрозы со стороны России и Беларуси.

"Стратегическая инициатива – в наших руках, поэтому главное – не останавливаться", – говорится в сообщении главнокомандующего ВСУ.

Как подчеркивается, приоритетами ВСУ остаются поддержка диалога и высокого уровня военного сотрудничества со странами-партнерами, равно как и обретение взаимосовместимости с их вооруженными силами.

По уже озвученным итогам встречи Рамштайн-6, Украина получит от Германии системы ПВО IRIS-T, от США – системы ПВО NASAMS, от Франции - системы ПВО Crotale, от Испании - ПВО HAWK, от Великобритании и Нидерландов – ракеты для ПВО и ПРО, от Польши – "советские комплексы ПВО".

13 октября Столтенберг объявил, что НАТО в ближайшее время передаст Украине оборудование для борьбы с российскими беспилотниками, в том числе дронами-камикадзе иранского производства. Португалия объявила о передаче шести советских вертолетов.

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Наталія Медведєва

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