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Инициаторами полномасштабного нападения на Украину были Патрушев и Бортников – The Times

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 22:54
Инициаторами полномасштабного нападения на Украину были Патрушев и Бортников – The Times - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Британское издание The Times со ссылкой на источники в российском правительстве сообщает, что инициаторами полномасштабного нападения на Украину были секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников.

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Публикация исторического эссе диктатора Владимира Путина в июле 2021 года стала четким сигналом не только российской общественности, но и кремлевской элите, что "спасение россиян Украины от гнета" является новой линией партии. Это был призыв к оружию. В штаб-квартире ЦРУ это эссе было отмечено как начало новой и опасной фазы мышления Кремля, пишет издание.

Российский чиновник говорит, что к середине лета 2021 года "критическая масса" мнений в ближайшем кругу друзей и советников Путина сплотилась вокруг необходимости нанести "решающий военный удар". Какую форму будет иметь этот удар по Украине, оставалось неопределенным.

"Но в конце лета 2021 года "принципиальное решение" о необходимости вторжения, по словам Рыжого (так автор материала условно назвал российского чиновника, – ред.), уже было принято верхушкой силовиков Патрушевым и Бортниковым. Осталось лишь собрать необходимые силы и убедить того, кто в России принимает окончательные решения – Путина – начать операцию", – говорится в материале.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, по информации издания, вполне осознавал, что в ближайшем окружении Путина уже твердо настроены на войну, хотя сам Лавров до начала операции не знал, что эти планы будут включать атаку на Киев.

Лавров все же надеялся, что самого Путина – если бы рядом не было никого из его силовиков – удалось бы убедить "отойти от края пропасти". Но толчок был настолько силен, что Лаврову пришлось добиться от Запада действительно драматических и откровенно нереалистичных уступок, пишет The Times.

  • В марте Главное управление разведки Минобороны сообщало, что российские "элиты" хотят убрать Путина, а директора ФСБ Бортникова прочат в преемники.

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Вадим Ребрина
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