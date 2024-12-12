"Инвалидность" за $10 000. На Прикарпатье разоблачили схему уклонения от мобилизации

По версии следствия, схему организовали два врача – отец и сын

Следственные действия (Фото: ОГП)

В Ивано-Франковской области разоблачены врачи и чиновники Медико-социальной экспертной комиссии на оформлении фиктивной инвалидности мужчинам мобилизационного возраста. Об этом сообщили Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.

По данным ГБР, организовали схему – отец и сын – врачи областной больницы Ивано-Франковска и одной из районных больниц региона. К схеме были также привлечены медики и руководство городской МСЭК.

В течение года они помогли установить фиктивную инвалидность, по меньшей мере, 10 мужчинам. Стоимость услуги в среднем составляла $10 500.

В апреле этого года к врачу за консультацией обратился знакомый по проблеме сердца. Медик направил его на обследование к своему отцу в областную больницу. Врач предложил мужчине быстро оформить группу инвалидности даже без необходимой госпитализации. Медик заверил, что за деньги сможет договориться с должностными лицами МСЭК о назначении ему III группы инвалидности.

После принятия решения МСЭК по инвалидности "клиента" и получению последней части денег, работники ГБР задержали врачей. Им объявили о подозрении в получении неправомерной выгоды.

В прокуратуре уточнили, что врачи не просто выдавали фальшивые справки, а организовывали целый "процесс лечения" – оформляли мужчин в стационары, готовили фиктивные документы и давали консультации, как правильно "обосновать" свои диагнозы на медицинских комиссиях. Стоимость одной поддельной справки составляла $500, а комплексная "услуга" – $10 000.

58-летний врач задержан во время передачи оговоренной суммы денег просто "из рук в руки". А его сын, который тоже участвовал в схеме, задержан отдельно. Сейчас они находятся под стражей.

Во время обысков в их домах и на работе были найдены фальшивые медицинские документы, мобильные телефоны, более $45 000, 230 000 грн и 660 евро наличными, а также автомобили.

Продолжаются проверки возможного участия в схеме других лиц, в частности работников бюро медико-социальной экспертизы.

8 ноября 2024 года СБУ сообщила о разоблачении руководителя одной из районных МСЭК в Кировоградской области на получении взятки.

19 ноября стало известно, что правоохранители разоблачили три новых "схемы для уклонянистов" – в частности, задержаны чиновники МСЭК и больниц.