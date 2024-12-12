"Інвалідність" за $10 000. На Прикарпатті викрили схему ухилення від мобілізації

Слідчі дії (Фото: ОГП)

У Івано-Франківській області викрито лікарів та посадовців Медико-соціальної експертної комісії на оформленні фіктивної інвалідності чоловікам мобілізаційного віку. Про це повідомили Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

За даними ДБР, організували схему – батько та син – лікарі відповідно обласної лікарні Івано-Франківська та однієї з районних лікарень регіону. До схеми також були залучені медики та керівництво міської МСЕК.

Упродовж року вони допомогли встановити фіктивну інвалідність щонайменше 10 чоловікам. Послуга коштувала в середньому $10 500.

У квітні цього року до лікаря за консультацією звернувся знайомий із проблеми серця. Медик скерував його на обстеження до свого батька в обласну лікарню. Лікар запропонував чоловіку швидко оформити групу інвалідності, навіть без необхідної госпіталізації. Медик запевнив, що за гроші зможе домовиться з посадовцями МСЕК щодо призначення йому III групи інвалідності.

Після ухвалення рішення МСЕК щодо інвалідності "клієнта" та отримання останньої частини грошей працівники ДБР затримали лікарів. Їм обом повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди.

В прокуратурі уточнили, що лікарі не просто видавали фальшиві довідки, а організовували цілий "процес лікування" – оформлювали чоловіків у стаціонари, готували фіктивні документи та надавали консультації, як правильно "обґрунтувати" свої діагнози на медичних комісіях. Вартість однієї підробленої довідки становила $500, а комплексна "послуга" – $10 000.

58-річного лікаря затримали під час передання обумовленої суми грошей просто "з рук у руки". А його сина, який теж брав участь у схемі, затримано окремо. Наразі вони перебувають під вартою.

Під час обшуків у їхніх помешканнях та на роботі було знайдено фальшиві медичні документи, мобільні телефони, понад $45 000, 230 000 грн та 660 євро готівкою, а також автомобілі.

Тривають перевірки щодо можливої участі у схемі інших осіб, зокрема працівників бюро медико-соціальної експертизи.

8 листопада 2024 року СБУ повідомила про викриття керівниці однієї з районних МСЕК у Кіровоградській області на одержанні хабаря.

19 листопада стало відомо, що правоохоронці викрили три нові "схеми для ухилянтів" – зокрема, затримано посадовців МСЕК та лікарень.