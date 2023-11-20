Иран показал реактивный "шахед" – фото, видео

Университет аэрокосмических наук и технологий "Ашура" в Иране объявил о выпуске нового беспилотника Shahed-238. Видео было опубликовано иранскими медиа.

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Презентация разработок состоялась во время визита верховного лидера страны аятоллы Хаменеи в университет в Тегеране, где ему представили последние достижения аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции.

На выставке была показана реактивная модификация Shahed-136 – Shahed-238. Она была представлена в трех версиях с разными системами наведения.

Издание Милитарный отметило, что кроме классического варианта с автономной системой наведения по инерциальной системе и сигналам GPS также представили модификации с инфракрасной/оптической и, вероятно, радиолокационной системой наведения.

Версия с инфракрасной/оптической системой наведения может применяться для поражения теплоконтрастных целей, в частности, важной военной техники в тылу, говорится в материале.

22 сентября 2023 года на параде в Тегеране была показана новая военная техника, в частности "беспилотник с самым большим в мире радиусом действия", а также баллистические и гиперзвуковые ракеты.

27 сентября санкционное подразделение Министерства финансов США объявило о введении санкций против пяти компаний и двух физических лиц, причастных к производству беспилотников Shahed-136.

14 ноября сообщалось, что Россия продолжает строить завод по производству иранских дронов Shahed, однако западные страны не наложили санкций на владельца предприятия.

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