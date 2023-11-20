В Україні створили ударний дрон Backfire – "дуже стійкий" до РЕБ, півсотні успішних місій

Українські розробники створили ударний дрон Backfire, який є "дуже стійким" до російських засобів радіоелектронної боротьби: військові здійснили щонайменше 50 успішних місій. Про це повідомив міністр цифрової трансформації та віцепрем'єр Михайло Федоров.

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"Backfire — ударний дрон від українських розробників, які увійшли до оборонного кластера Brave1. БПЛА залітає до 35 км у тил ворога та допомагає уражати російську артилерію, логістичні вузли, ворожі склади та командні пункти", – написав Федоров.

Він зазначив, що завдяки GPS-антені, яку "майже неможливо заглушити", дрон є "дуже стійким" до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Також через "повну автономність безпілотника" окупанти не можуть вирахувати його координати та наземної команди, що убезпечує операторів БПЛА, зауважує віцепрем'єр.

Федоров повідомив, що зараз Backfire демонструє "хороші результати" на фронті: за останні два місяці українські захисники здійснили щонайменше 50 успішних місій.

Також розробники дрона співпрацюють зі зведеним загоном "Злі птахи" ЗСУ, які допомагають удосконалювати БПЛА, пише посадовець.

Він повідомив, що безпілотник вже пройшов комісію Міноборони та очікує наказ на допуск до експлуатації, це означає, що держава офіційно зможе закуповувати ці дрони.

Команда творців Backfire вже готується до серійного виробництва БПЛА, зазначив віцепрем'єр.

"Продовжуємо збільшувати кількість безпілотників на фронті. Якщо теж маєте розробки, які допоможуть Силам оборони, подавайте заявку через платформу Brave1", – підсумував Федоров.

У серпні компанія SkyLab повідомила про нову модифікацію БПЛА під назвою Shoolika mk6: основною особливістю цього дрона є його стійкість до РЕБ ворога.

Федоров повідомив, що Україна випускає на місяць десятки тисяч дронів "деяких категорій".

У Міноборони заявили, що дрон "Великий Бандерік" українського виробництва почали успішно застосовувати на фронті.

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