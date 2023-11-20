Федоров розповів про випуск дронів: Десятки тисяч на місяць, на дистанції ми обженемо Росію

Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що Україна випускає на місяць десятки тисяч дронів "деяких категорій". Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, в Україні є конвеєрне виробництво тисяч і навіть десятків тисяч "деяких категорій" дронів.

"Такі речі ми не можемо висвітлювати, перебуваємо на іншому етапі розвитку. Росіяни багато років вкладалися в ринок БПЛА, ми почали розвивати лише рік тому. Зараз у нас ринкова економіка, з'являється безліч компаній, на дистанції ми зможемо не лише наздогнати, а й перегнати РФ", — сказав Федоров.

Він зазначив, що для збільшення випуску дронів потрібні ринок, підтримка Заходу, інвестиції та розвиток науки.

"Все це дозволить збільшити кількість безпілотників. Поки ринок вибухає, нам потрібно посилювати енергію дерегуляцією ринку", — резюмував віцепрем'єр.

У Міноборони заявили, що дрон "Великий Бандерік" українського виробництва почали успішно застосовувати на фронті.

8 листопада державний проєкт "Армія дронів" відправив українським військовим на фронт понад 900 безпілотників різних типів та модифікацій.

Секретний БПЛА "Морок". Волонтери показали український дрон – фото.

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