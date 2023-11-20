Федоров рассказал о выпуске дронов: Десятки тысяч в месяц, на дистанции обгоним Россию

Вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что Украина выпускает в месяц десятки тысяч дронов "некоторых категорий". Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, в Украине есть конвейерное производство тысяч и даже десятков тысяч "некоторых категорий" дронов.

"Такие вещи мы не можем освещать, находимся на другом этапе развития. Россияне много лет вкладывались в рынок БПЛА, мы начали развивать только год назад. Сейчас у нас рыночная экономика, появляются множество компаний, на дистанции мы сможем не только догнать, но и перегнать РФ", — сказал Федоров.

Он отметил, что для увеличения выпуска дронов нужны рынок, поддержка Запада, инвестиции и развитие науки.

"Все это приведет к увеличению количества беспилотников. Пока рынок взрывается, нам нужно усиливать энергию дерегуляцией рынка", — резюмировал вице-премьер.

В Минобороны заявили, что дрон "Большой Бандерик" украинского производства начали успешно применять на фронте.

8 ноября государственный проект "Армия дронов" отправил украинским военным на фронт более 900 беспилотников разных типов и модификаций.

Секретный БПЛА "Морок". Волонтеры показали украинский дрон – фото.

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