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Федоров рассказал о выпуске дронов: Десятки тысяч в месяц, на дистанции обгоним Россию

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2023, 10:29
Федоров рассказал о выпуске дронов: Десятки тысяч в месяц, на дистанции обгоним Россию - Фото
Михаил Федоров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что Украина выпускает в месяц десятки тысяч дронов "некоторых категорий". Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, в Украине есть конвейерное производство тысяч и даже десятков тысяч "некоторых категорий" дронов.

"Такие вещи мы не можем освещать, находимся на другом этапе развития. Россияне много лет вкладывались в рынок БПЛА, мы начали развивать только год назад. Сейчас у нас рыночная экономика, появляются множество компаний, на дистанции мы сможем не только догнать, но и перегнать РФ", — сказал Федоров. 

Он отметил, что для увеличения выпуска дронов нужны рынок, поддержка Запада, инвестиции и развитие науки.

"Все это приведет к увеличению количества беспилотников. Пока рынок взрывается, нам нужно усиливать энергию дерегуляцией рынка", — резюмировал вице-премьер.

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Читайте также: Украина производит десятки аналогов "шахедов" в месяц — министр

Дмитрий Гриниченко
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войнадроныбеспилотникиоборонкаМихаил Федоров
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