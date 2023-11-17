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Секретный БПЛА "Морок". Волонтеры показали украинский дрон – фото

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2023, 15:37
Секретный БПЛА
БПЛА "Морок" (Фото: СБУ)

Волонтеры показали секретный беспилотник-камикадзе украинской разработки "Морок", на разработку и выпуск которого собирал деньги фонд Сергея Притулы и блоггеры Сергей Стерненко и Игорь Лаченков. Фото показал в Telegram-канале Притула.

По его словам, в октябре украинцы собрали 177 млн грн на 101 дальнобойный дрон-камикадзе "Морок" в рамках сбора "Можем повторить".

Фото: https://t.me/serhiyprytula

"И вот первые самолетики уже готовятся к передаче соответствующим структурам. Зимой ждем видеоконтента с хлопком на болотах!", – написал Притула.

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В сентябре Служба безопасности Украины опубликовала два изображения украинского беспилотника "Морок".

СПРАВКА. Ударный беспилотник "Морок" – одномоторный БПЛА с толкающим винтом в хвостовой части. Он построен по нормальной аэродинамической схеме, хвостовое оперение двухбалочное, обратное V-образное. Силовая установка использует двигатель внутреннего сгорания. "Морок" способен нести 30 кг полезной нагрузки на расстояние до 800 км.

  • 28 августа 2023 года в военной разведке намекнули, что, возможно, ударили по аэродрому с Ту-22М3 под Новгородом в России "Мороком".
  • Также Минобороны заявили, что дрон "Великий Бандерик" украинского производства начали успешно применять на фронте.
  • 8 ноября государственный проект "Армия дронов" отправил украинским военным на фронт более 900 беспилотников разных типов и модификаций.
Ульяна Кричковская
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