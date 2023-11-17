RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Секретний БПЛА "Морок". Волонтери показали український дрон – фото

Этот материал также доступен на русском
17.11.2023, 15:37
Секретний БПЛА
БПЛА "Морок" (Фото: СБУ)

Волонтери показали секретний безпілотник-камікадзе української розробки "Морок", на розробку і випуск якого збирав гроші фонд Сергія Притули та блогери Сергій Стерненко й Ігор Лаченков. Фото показав у Telegram-каналі Притула. 

За його словами, у жовтні українці зібрали 177 млн грн на 101 далекобійний дрон-камікадзе "Морок" у рамках збору "Можем павтаріть".

Фото: https://t.me/serhiyprytula

"І ось перші літачки вже готуються до передачі відповідним структурам. Взимку чекаємо на відеоконтент з бавовною на болотах!" – написав Притула.

Читайте також: Як українські дрони-камікадзе нищать російську піхоту, зброю і техніку – відео

У вересні Служба безпеки України опублікувала два зображення українського безпілотника "Морок".

ДОВІДКА. Ударний безпілотник "Морок" – одномоторний БПЛА зі штовхаючим гвинтом у хвостовій частині. Він побудований за нормальною аеродинамічною схемою, хвостове оперення двобалкове, обернене V-подібне. Силова установка використовує двигун внутрішнього згорання. "Морок" здатен нести 30 кг корисного навантаження на відстань до 800 км.

  • 28 серпня 2023 року у військовій розвідці натякнули, що, можливо, вдарили по аеродрому з Ту-22М3 під Новгородом у Росії "Мороком".
  • Також Міноборони заявили, що дрон "Великий Бандерик" українського виробництва почали успішно застосовувати на фронті. 
  • 8 листопада державний проєкт "Армія дронів" відправив українським військовим на фронт понад 900 безпілотників різних типів і модифікацій. 
Уляна Кричковська
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаСергій ПритулазброяБПЛАсергій стерненкоігор лаченковМорок

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 