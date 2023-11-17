Секретний БПЛА "Морок". Волонтери показали український дрон – фото

Волонтери показали секретний безпілотник-камікадзе української розробки "Морок", на розробку і випуск якого збирав гроші фонд Сергія Притули та блогери Сергій Стерненко й Ігор Лаченков. Фото показав у Telegram-каналі Притула.

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За його словами, у жовтні українці зібрали 177 млн грн на 101 далекобійний дрон-камікадзе "Морок" у рамках збору "Можем павтаріть".

"І ось перші літачки вже готуються до передачі відповідним структурам. Взимку чекаємо на відеоконтент з бавовною на болотах!" – написав Притула.

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У вересні Служба безпеки України опублікувала два зображення українського безпілотника "Морок".

ДОВІДКА. Ударний безпілотник "Морок" – одномоторний БПЛА зі штовхаючим гвинтом у хвостовій частині. Він побудований за нормальною аеродинамічною схемою, хвостове оперення двобалкове, обернене V-подібне. Силова установка використовує двигун внутрішнього згорання. "Морок" здатен нести 30 кг корисного навантаження на відстань до 800 км.

28 серпня 2023 року у військовій розвідці натякнули, що, можливо, вдарили по аеродрому з Ту-22М3 під Новгородом у Росії "Мороком".

Також Міноборони заявили, що дрон "Великий Бандерик" українського виробництва почали успішно застосовувати на фронті.

8 листопада державний проєкт "Армія дронів" відправив українським військовим на фронт понад 900 безпілотників різних типів і модифікацій.

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